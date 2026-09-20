İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Viktor Dyekereş qışda "Arsenal"ı tərk edə bilər

    Futbol
    • 20 sentyabr, 2026
    • 16:17
    Viktor Dyekereş qışda Arsenalı tərk edə bilər

    İngiltərənin "Arsenal" klubunun isveçli hücumçusu Viktor Dyekereş qış "transfer pəncərəsi"ndə komandadan ayrıla bilər.

    "Report" "Caught Offside"a istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı forvard London təmsilçisindəki mövqeyindən narazıdır.

    "Arsenal" rəhbərliyi hücumçu ilə yolları ayırmaq niyyətində deyil, lakin qışda başqa bir forvard transfer olunacağı təqdirdə fikrini dəyişə bilər. Oyunçunun nümayəndələri artıq İtaliyanın "Yuventus", "Milan", Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-İttihad" və "Əl-Əhli" klubları ilə ilkin danışıqlara başlayıblar.

    Dyekereş 2025-ci ilin iyulunda "Sportinq"dən (Portuqaliya) "Arsenal"a keçib. Onun London klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2030-cu il iyunun 30-dək nəzərdə tutulub. İsveçli futbolçu 2026/2027 mövsümündə keçirdiyi 5 matçda məhsuldar göstərici ilə fərqlənməyib.

    Qeyd edək ki, "Transfermarkt" portalı oyunçunun dəyərini 65 milyon avro qiymətləndirir.

    Viktor Dyekereş Arsenal FK Milan FK
    Дьёкереш может покинуть "Арсенал"

    Son xəbərlər

    18:50

    Tramp Pezeşkianla görüşə hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    18:48
    Foto

    Cəlilabadda zəncirvari qəzada biri azyaşlı olmaqla 3 nəfər yaralanıb

    Hadisə
    18:31

    İtaliya niqabı qadağan edir, məktəblərdə xarici şagirdlərin sayını azaldır

    Digər ölkələr
    18:26

    Azərbaycan Premyer Liqasının VI turunda daha bir görüş keçirilib

    Futbol
    18:18
    Foto
    Video

    Xankəndidə Şəhər Gününə həsr olunmuş konsert keçirilib

    Daxili siyasət
    18:01

    Emin Hüseynov: İlin sonunadək Ağdamda 4 yaşayış məntəqəsinin təhvil verilməsi gözlənilir

    Daxili siyasət
    17:56

    Lüksemburq dron aşkarlanması fonunda təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirir

    Digər ölkələr
    17:51

    Qətər XİN husilərin Səudiyyə Ərəbistanına hücumlarını qətiyyətlə pisləyib

    Digər ölkələr
    17:44
    Video

    Emin Hüseynov: Xocavənddə 1 083 ailə doğma yurduna qayıdıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti