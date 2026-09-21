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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Си Цзиньпин 23–25 сентября совершит визит в США

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 11:10
    Си Цзиньпин 23–25 сентября совершит визит в США

    Председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в США с 23 по 25 сентября.

    Как передает Report, об этом говорится в официальном сообщении китайской стороны.

    Отмечается, что визит состоится по приглашению президента США Дональда Трампа.

    Си Цзиньпин Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки (США) Китайская Народная Республика (КНР)
    Si Cinpin 23-25 sentyabrda ABŞ-yə səfər edəcək

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