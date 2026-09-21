Si Cinpin 23-25 sentyabrda ABŞ-yə səfər edəcək
Digər ölkələr
- 21 sentyabr, 2026
- 11:18
Çin Sədri Si Cinpin sentyabrın 23-dən 25-dək ABŞ-yə dövlət səfəri edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin tərəfinin rəsmi məlumatında qeyd edilib.
Bildirilib ki, səfər ABŞ Prezidenti Donald Trampın dəvəti ilə baş tutacaq.
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