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    Si Cinpin 23-25 sentyabrda ABŞ-yə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2026
    • 11:18
    Si Cinpin 23-25 sentyabrda ABŞ-yə səfər edəcək

    Çin Sədri Si Cinpin sentyabrın 23-dən 25-dək ABŞ-yə dövlət səfəri edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin tərəfinin rəsmi məlumatında qeyd edilib.

    Bildirilib ki, səfər ABŞ Prezidenti Donald Trampın dəvəti ilə baş tutacaq.

    Donald Tramp Si Cinpin Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Çin Xalq Respublikası
    Си Цзиньпин 23–25 сентября совершит визит в США

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