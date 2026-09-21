В Джалилабаде раскрыли убийство мужчины, пропавшего 7 лет назад

В Джалилабаде раскрыли убийство мужчины, пропавшего без вести 7 лет назад.

Как сообщает Report, об этом заявили Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел.

В марте 2019 года житель города Гёйтепе Джалилабадского района Надир Мамедов вышел из дома и не вернулся. В апреле родственники сообщили о его исчезновении в полицию. 8 августа того же года прокуратура Джалилабадского района возбудила уголовное дело.

Несмотря на проведенные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, установить местонахождение Мамедова не удалось, и в октябре 2022 года производство по делу приостановили.

Позднее следствие установило, что мужчина был убит знакомым ему Рамизом Алекберовым, 1959 года рождения, из-за мести.

По данным следствия, 23 марта 2019 года Алекберов посадил находившегося в состоянии алкогольного опьянения Мамедова в автомобиль в Гёйтепе и отвез на принадлежащий ему участок в селе Тязя Алвады Масаллинского района. Около 22:00 он задушил Мамедова в автомобиле и сбросил тело в неиспользуемый водный колодец.

20 сентября 2026 года дело квалифицировали по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджана (умышленное убийство). В тот же день Алекберова задержали. На допросе с участием защитника он признал вину.

При осмотре места происшествия Алекберов указал на колодец. В ходе раскопок там обнаружили и изъяли фрагменты костей, предположительно человеческих.

Расследование продолжается.