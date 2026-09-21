ААМ увеличила в январе-июне выручку от проектов в Азербайджане в 3,4 раза

Британская горнодобывающая компания Anglo Asian Mining (AAM), осуществляющая разработку золотоносных месторождений на территории Азербайджана, в первом полугодии 2026 года зафиксировала доход в размере $141,2 млн против $40,9 млн в аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные компании, в отчетный период прибыль до налогообложения ААМ составила $68,5 млн (в первом полугодии 2025 года - $7,1 млн), чистый денежный поток от операционной деятельности - $78,5 млн ($1,4 млн).

Компания также объявила промежуточные дивиденды за год, заканчивающийся 31 декабря 2026 года, в размере 6 центов на обыкновенную акцию.

Совокупные себестоимости производства ААМ в первом полугодии оказались ниже прогнозируемых: золото - $1224 за унцию, медь: $5158 за тонну.

Ранее сообщалось, что Anglo Asian Mining (AAM) в первом полугодии 2026 года произвела 12,329 тыс. унций золота (рост на 1,8%). За отчетный период производство серебра увеличилось на 48,9%, достигнув 92,855 тыс. унций, а выпуск меди вырос в 7,4 раза и составил 8,84 тыс. тонн.