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    ААМ увеличила в январе-июне выручку от проектов в Азербайджане в 3,4 раза

    Промышленность
    • 21 сентября, 2026
    • 11:26
    ААМ увеличила в январе-июне выручку от проектов в Азербайджане в 3,4 раза

    Британская горнодобывающая компания Anglo Asian Mining (AAM), осуществляющая разработку золотоносных месторождений на территории Азербайджана, в первом полугодии 2026 года зафиксировала доход в размере $141,2 млн против $40,9 млн в аналогичный период прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные компании, в отчетный период прибыль до налогообложения ААМ составила $68,5 млн (в первом полугодии 2025 года - $7,1 млн), чистый денежный поток от операционной деятельности - $78,5 млн ($1,4 млн).

    Компания также объявила промежуточные дивиденды за год, заканчивающийся 31 декабря 2026 года, в размере 6 центов на обыкновенную акцию.

    Совокупные себестоимости производства ААМ в первом полугодии оказались ниже прогнозируемых: золото - $1224 за унцию, медь: $5158 за тонну.

    Ранее сообщалось, что Anglo Asian Mining (AAM) в первом полугодии 2026 года произвела 12,329 тыс. унций золота (рост на 1,8%). За отчетный период производство серебра увеличилось на 48,9%, достигнув 92,855 тыс. унций, а выпуск меди вырос в 7,4 раза и составил 8,84 тыс. тонн.

    Драгоценные металлы Добыча золота Горнодобывающая промышленность Anglo Asian Mining (AAM) Финансовые показатели
    "Dəmirli" və "Gilar" mədənlərindən əlavə istehsal "Anglo Asian"in portfelini genişləndirib
    Anglo Asian Mining expands portfolio with additional output from Damirli, Gilar

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