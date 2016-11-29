Двое из попавших в авиакатастрофу футболистов выступали в азербайджанских клубах

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Двое футболистов бразильского клуба "Шапекоэнсе", попавших в авиакатастрофу в Колумбии, когда-то выступали в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает Report, это Филип Хосе Мачадо и Вильям Тиего де Хесус.

Мачадо в 2010/2011-м сезоне играл в "Интере". 32-летний полузащитник вышел на 9 игр в составе бакинского клуба.

30-летний защитник Вильям Тиего де Хесус выступал в клубе "Хазар Лянкяран". В январе 2014 года с ним был подписан контракт на 1,5 года, однако в декабре того же года контракт был аннулирован.

360 Radio Colombia сообщает, что в результате авиакатастрофы выжили 6 человек из 81 пассажира. Среди них них защитник Алан Рушел, Данило Падилья и вратарь Джексон Фоллман. Они госпитализированы в больницы. Имена остальных троих не обнародованы.