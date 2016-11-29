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    Двое из попавших в авиакатастрофу футболистов выступали в азербайджанских клубах

    Один из них играл в Интере, другой - в Хазар Лянкяран

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Двое футболистов бразильского клуба "Шапекоэнсе", попавших в авиакатастрофу в Колумбии, когда-то выступали в Премьер-лиге Азербайджана.

    Как сообщает Report, это Филип Хосе Мачадо и Вильям Тиего де Хесус. 

    Мачадо в 2010/2011-м сезоне играл в "Интере". 32-летний полузащитник вышел на 9 игр в составе бакинского клуба. 

    30-летний защитник  Вильям Тиего де Хесус выступал в клубе "Хазар Лянкяран". В январе 2014 года с ним был подписан контракт на 1,5 года, однако в декабре того же года контракт был аннулирован. 

    360 Radio Colombia сообщает, что в результате авиакатастрофы выжили 6 человек из 81 пассажира. Среди них них защитник Алан Рушел, Данило Падилья и вратарь Джексон Фоллман. Они госпитализированы в больницы. Имена остальных троих не обнародованы. 

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