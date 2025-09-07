Двое футболистов ПСЖ выбыли из строя из-за травм

Игроки ПСЖ Дезире Дуэ и Усман Дембеле получили травмы в матче сборных Франции и Украины (2:0) в рамках отборочного этапа ЧМ-2026.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу парижского клуба.

Дембеле и Дуэ получили мышечные травмы и выбыли из строя на шесть и четыре недели соответственно.