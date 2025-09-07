İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    PSJ-nin bir futbolçusu dörd, digəri altı həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    • 07 sentyabr, 2025
    • 12:06
    Fransanın PSJ klubunun iki aparıcı futbolçusu sıradan çıxıb.

    "Report" Paris təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Dezire Due və Usman Dembele Fransa yığmasının heyətində zədələniblər. 

    Oyunçular Ukraynaya qalib gəldikləri (2:0) DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin matçında xəsarət alıblar.

    Due dörd, Dembele altı həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.

