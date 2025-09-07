PSJ-nin bir futbolçusu dörd, digəri altı həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq
Futbol
- 07 sentyabr, 2025
- 12:06
Fransanın PSJ klubunun iki aparıcı futbolçusu sıradan çıxıb.
"Report" Paris təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Dezire Due və Usman Dembele Fransa yığmasının heyətində zədələniblər.
Oyunçular Ukraynaya qalib gəldikləri (2:0) DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin matçında xəsarət alıblar.
Due dörd, Dembele altı həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.
