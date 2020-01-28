Главный тренер: "Двери сборной Азербайджана открыты для дисциплинированных футболистов"

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу U-19 Самир Алиев оценил 10-дневные учебно-тренировочные сборы команды в турецкой Анталье.

Как передает Report, молодой специалист заявил, что команда и тренерский штаб постарались по максимуму воспользоваться подготовительным процессом. По его мнению, сборы пошли команде на пользу.

Сборная Азербайджана провела три матча на сборах в Анталье. Сначала был повержен местный "Аланьяспор" - 4:2, затем подопечные С.Алиева дважды обыграли сверстников из Северной Македонии – 2:0 и 2:1. Наставник напомнил, что после первого матча с северомакедонцами внес в состав 7 изменений, подчеркнув, что команда, уступая в счете, проявила характер и вырвала победу.

С.Алиев также раскрыл планы на ближайшее будущее: "Мы готовимся к предстоящим матчам с Казахстаном. На эти сборы планируем вызвать 4-5 новых футболистов. Будем следить за матчами чемпионата. Двери сборной открыты для всех футболистов, которые в первую очередь выделяются дисциплиной и достойны одевать форму национальной команды".