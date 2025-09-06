Дубль Роналду помог Португалии разгромить Армению
Футбол
- 06 сентября, 2025
- 22:21
Сборная Португалии разгромила Армению в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.
Как передает Report, встреча прошла в Ереване и завершилась победой португальцев со счетом 5:0.
В составе победителей дублем отметились Криштиану Роналду и Жоао Феликс, еще один мяч на счету Жоао Кансело.
Последние новости
23:43
Во Франции при наезде автомобиля на толпу погиб один, пострадали шесть человекДругие страны
23:27
Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день соревнований в КыргызстанеИндивидуальные
23:11
Арагчи: Иран и США продолжают диалог по ядерному досье через посредниковВ регионе
22:59
Роналду забил 942-й гол в карьереФутбол
22:48
МЧС раскрыло детали ДТП в Газахе - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
22:35
В Лянкяране 34-летняя женщина получила ножевые раненияПроисшествия
22:21
Дубль Роналду помог Португалии разгромить АрмениюФутбол
22:13
В Сальяне автомобиль сбил насмерть пешеходаПроисшествия
21:56