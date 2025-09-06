Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Дубль Роналду помог Португалии разгромить Армению

    Футбол
    • 06 сентября, 2025
    • 22:21
    Дубль Роналду помог Португалии разгромить Армению

    Сборная Португалии разгромила Армению в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

    Как передает Report, встреча прошла в Ереване и завершилась победой португальцев со счетом 5:0.

    В составе победителей дублем отметились Криштиану Роналду и Жоао Феликс, еще один мяч на счету Жоао Кансело.

    футбол Армения Португалия Криштиану Роналду ЧМ-2026
    DÇ-2026: Portuqaliya millisi Ermənistan yığmasını darmadağın edib

    Последние новости

    23:43

    Во Франции при наезде автомобиля на толпу погиб один, пострадали шесть человек

    Другие страны
    23:27

    Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день соревнований в Кыргызстане

    Индивидуальные
    23:11

    Арагчи: Иран и США продолжают диалог по ядерному досье через посредников

    В регионе
    22:59

    Роналду забил 942-й гол в карьере

    Футбол
    22:48

    МЧС раскрыло детали ДТП в Газахе - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    22:35

    В Лянкяране 34-летняя женщина получила ножевые ранения

    Происшествия
    22:21

    Дубль Роналду помог Португалии разгромить Армению

    Футбол
    22:13

    В Сальяне автомобиль сбил насмерть пешехода

    Происшествия
    21:56

    Аун: атаки Израиля препятствуют развертыванию армии Ливана на южной границе

    Другие страны
    Лента новостей