Дубль Роналду помог Португалии разгромить Армению

Сборная Португалии разгромила Армению в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как передает Report, встреча прошла в Ереване и завершилась победой португальцев со счетом 5:0.

В составе победителей дублем отметились Криштиану Роналду и Жоао Феликс, еще один мяч на счету Жоао Кансело.