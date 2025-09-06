DÇ-2026: Portuqaliya millisi Ermənistan yığmasını darmadağın edib
Futbol
- 06 sentyabr, 2025
- 22:31
Portuqaliya millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Ermənistan yığmasını darmadağın edib.
"Report"un məlumatına görə, İrəvanda "Vazgen Sarkisyan" stadionunda keçirilən görüş qonaqların 5:0 hesablı inamlı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qaliblərin heyətində Kriştianu Ronaldu və Joao Feliks dubl ediblər, daha bir qolu isə Joao Kanselo vurub.
