    Футбол
    • 25 сентября, 2025
    • 07:00
    Дубль и передача Месси помогли Интер Майами в гостях разгромить Нью-Йорк Сити в МЛС

    В ночь с 24 на 25 сентября завершился матч МЛС, в котором "Нью-Йорк Сити" принимал "Интер Майами".

    Как передает Report, встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе "Сити Филд" и закончилась разгромной победой гостей со счетом 4:0.

    В составе победителей дубль и результативная передача на счету звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси. Кроме того, по голу забили другие нападающие: уругваец Луис Суарес и аргентинец Бальтасар Родригес.

    "Интер Майами" одержал третью победу подряд. "Нью-Йорк Сити" прервал серию из трёх побед подряд. В следующем матче "цапли" встретятся в гостях с "Торонто", а команда из Нью-Йорка сыграет на выезде с "Нью-Йорк Ред Буллз".

    После разгромной победы "Интер Майами" вышел на третье место в Восточной конференции, набрав 55 очков после 29 матчей. "Нью-Йорк Сити" идёт на пятом месте в той же конференции, имея в активе 53 очка после 31 встречи.

    футбол МЛС Месси
    Messinin dublu və ötürməsi "İnter Mayami"yə "Nyu York Siti" üzərində qələbə qazanmağa kömək edib

