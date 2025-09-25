Дубль и передача Месси помогли "Интер Майами" в гостях разгромить "Нью-Йорк Сити" в МЛС

В ночь с 24 на 25 сентября завершился матч МЛС, в котором "Нью-Йорк Сити" принимал "Интер Майами".

Как передает Report, встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе "Сити Филд" и закончилась разгромной победой гостей со счетом 4:0.

В составе победителей дубль и результативная передача на счету звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси. Кроме того, по голу забили другие нападающие: уругваец Луис Суарес и аргентинец Бальтасар Родригес.

"Интер Майами" одержал третью победу подряд. "Нью-Йорк Сити" прервал серию из трёх побед подряд. В следующем матче "цапли" встретятся в гостях с "Торонто", а команда из Нью-Йорка сыграет на выезде с "Нью-Йорк Ред Буллз".

После разгромной победы "Интер Майами" вышел на третье место в Восточной конференции, набрав 55 очков после 29 матчей. "Нью-Йорк Сити" идёт на пятом месте в той же конференции, имея в активе 53 очка после 31 встречи.