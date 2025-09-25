İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Messinin dublu və ötürməsi "İnter Mayami"yə "Nyu York Siti" üzərində qələbə qazanmağa kömək edib

    Futbol
    • 25 sentyabr, 2025
    • 06:38
    Messinin dublu və ötürməsi İnter Mayamiyə Nyu York Siti üzərində qələbə qazanmağa kömək edib

    "Nyu-York Siti" futbol komandasının "İnter Mayami"ni qəbul etdiyi MLS matçı başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, Nyu-Yorkdakı "Siti Feld" stadionunda keçirilən qarşılaşma qonaqların 4:0 hesablı darmadağınlı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Argentinalı ulduz hücumçu Lionel Messi matçda dublla və məhsuldar ötürmə ilə fərqlənib. Uruqvaylı hücumçu Luis Suares və argentinalı hücumçu Baltasar Rodriqes də hərəyə bir qol vurublar.

    Bununla da "İnter Mayami" ardıcıl üçüncü qələbəsini qazanıb. "Nyu York Siti"nin üç oyunluq qələbə seriyası başa çatıb.

    "İnter Mayami" bu qələbə ilə 29 oyundan sonra 55 xalla Şərq Konfransında üçüncü pilləyə yüksəlib. "Nyu York Siti" 31 oyundan sonra 53 xalla eyni konfransda beşinci yerdədir.

