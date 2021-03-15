Дома футболистов ПСЖ были ограблены во время матча

Дома футболистов французского "Пари Сен-Жермен" Анхеля Ди Марии и Маркиньоса были ограблены во время матча 29-го тура чемпионата Франции с "Нантом"

Дома футболистов французского "Пари Сен-Жермен" Анхеля Ди Марии и Маркиньоса были ограблены во время матча 29-го тура чемпионата Франции с "Нантом".

Как передает Report со ссылкой на ESPN, в этот момент семьи футболистов находились дома и были взяты в заложники. Во время матча спортивный директор парижан Леонардо передал эту информацию наставнику клуба Маурисио Почеттино, который заменил Ди Марию на 62-й минуте, и игрок сразу отправился домой, чтобы побыть со своей семьёй.

Полиция начала расследование, и клуб предложит свою полную поддержку двум игрокам и их семьям.