Дмитрий Крамаренко: Сёмин пригласил меня в Москву встретиться и поговорить

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Дмитрий Крамаренко, покинувший пост тренера вратарей азербайджанской футбольной команды "Габала", отправился в столицу России Москву. Об этом сообщил Report сам Д.Крамаренко.

Во время пребывания в Москве он встретится с бывшим главным тренером "Габалы" Юрием Сёминым, который ныне возглавляет российскую команду "Мордовия": "Я поговорил с Сёминым. Он спросил о причине моего ухода из "Габалы". Я ответил, что Роман Григорчук хочет работать в "Габале" со своими помощниками. Он сказал мне: "Приезжай в Москву, встретимся, поговорим". На самом деле в эту команду меня привел Сёмин. Под его руководством мы неплохо провели прошлый сезон. Я нормально воспринял желание нового тренера работать со своей командой, и покинул клуб по-дружески".

Д.Крамаренко также добавил, что ждет предложений от местных клубов и АФФА.