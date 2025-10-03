Для участия в лигах АФФА зарегистрировались 11 500 футболистов

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    • 03 октября, 2025
    В текущем сезоне для участия в лигах, организованных Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА), зарегистрировались 11 500 футболистов.

    Об этом в интервью Report сообщил руководитель Департамента организации соревнований национальной ассоциации Эмин Джафаров.

    По его словам, обычно новые команды обращаются для участия в лигах U-8 – U-14, где больше массовости.

    "На этот сезон зарегистрировались 11 500 футболистов с целью участия в соревнованиях, из которых 80% приходится на долю низших лиг. В текущем сезоне многие новые команды обратились для участия в соревнованиях. Могу сказать, что их количество по всей стране составляет около 35", - отметил Джафаров.

    AFFA-nın təşkil etdiyi liqalarda iştirak üçün 11 500 futbolçu qeydiyyatdan keçib

