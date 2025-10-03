İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    AFFA-nın təşkil etdiyi liqalarda iştirak üçün 11 500 futbolçu qeydiyyatdan keçib

    Futbol
    03 oktyabr, 2025
    • 17:13
    AFFA-nın təşkil etdiyi liqalarda iştirak üçün 11 500 futbolçu qeydiyyatdan keçib

    Cari mövsümdə AFFA-nın təşkil etdiyi liqalarda iştirak üçün 11 500 futbolçu qeydiyyatdan keçib.

    Bu barədə "Report"a müsahibəsində milli assosiasiyanın Yarışların Təşkili Departamentinin rəhbəri Emin Cəfərov məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, adən yeni müraciət edən komandalar U-8 – U-14 liqalarında olur:

    "Çünki bu liqalarda kütləvilik daha çoxdur. Bu mövsüm üçün 11 500 futbolçu yarışlarda iştirak etmək məqsədilə qeydiyyatdan keçib ki, bunun 80%-i aşağı liqaların payına düşür. Cari mövsümdə bir çox yeni komandalar yarışlarda iştirak etmək üçün müraciət ediblər. Deyə bilərəm ki, onların sayı ümumilikdə ölkə üzrə 35-ə yaxındır".

    Emin Cəfərovun müsahibəsinin tam versiyasını buradan oxuya bilərsiniz.

    Для участия в лигах АФФА зарегистрировались 11 500 футболистов

