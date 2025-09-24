Директор Футбольного центра Узбекистана: Матчи в Азербайджане станут самыми интересными в истории Игр стран СНГ

Мы очень рады прибыть в Азербайджан для участия в III Играх стран СНГ.

Как сообщает Report, об этом в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку сказал журналистам директор Национального футбольного центра Узбекистана Нуриддин Махмудов.

"Думаю, что игры, которые пройдут в Азербайджане, будут самыми интересными в истории Игр стран СНГ. Мы знаем, что спортивная инфраструктура в Азербайджане создана на очень высоком уровне. Как футбольная команда U-15, мы готовимся к этим играм уже 2 года. Считаем, что мы достойны победы", - отметил он.

Отметим, что III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на Гянджинском городском стадионе.