Директор Футбольного центра Узбекистана: Матчи в Азербайджане станут самыми интересными в истории Игр стран СНГ

    Футбол
    • 24 сентября, 2025
    • 06:24
    Мы очень рады прибыть в Азербайджан для участия в III Играх стран СНГ.

    Как сообщает Report, об этом в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку сказал журналистам директор Национального футбольного центра Узбекистана Нуриддин Махмудов.

    "Думаю, что игры, которые пройдут в Азербайджане, будут самыми интересными в истории Игр стран СНГ. Мы знаем, что спортивная инфраструктура в Азербайджане создана на очень высоком уровне. Как футбольная команда U-15, мы готовимся к этим играм уже 2 года. Считаем, что мы достойны победы", - отметил он.

    Отметим, что III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на Гянджинском городском стадионе.

