İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Özbəkistanın Milli Futbol Mərkəzinin direktoru: Azərbaycanda keçiriləcək oyunlar MDB Oyunları tarixində ən maraqlısı olacaq

    Futbol
    • 24 sentyabr, 2025
    • 06:02
    Özbəkistanın Milli Futbol Mərkəzinin direktoru: Azərbaycanda keçiriləcək oyunlar MDB Oyunları tarixində ən maraqlısı olacaq

    III MDB Oyunları çərçivəsində Bakıda sizinlə olmaqdan çox şadıq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında MDB Oyunlarında iştirak üçün Bakıya gələn Özbəkistanın Milli Futbol Mərkəzinin direktoru Nuriddin Mahmudov deyib.

    "Düşünürəm ki, Azərbaycanda keçiriləcək oyunlar MDB Oyunları tarixində ən maraqlı oyunlar olacaq. Bilirik ki, Azərbaycanda idman infrastrukturu çox yüksək səviyyədə qurulub. U-15 futbol komandası olaraq 2 ildir, bu oyunlara hazırlaşırıq. Düşünürük ki, biz qələbəyə layiqik", - deyə o bildirib.

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunları 28 sentyabr – 8 oktyabr tarixlərində Azərbaycanın yeddi şəhərində – Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Qəbələ, Şəki, Göygöl və Xankəndidə keçiriləcək. Açılış və bağlanış mərasimləri Gəncə şəhər stadionunda olacaq.

    Özbəkistan milli futbol komandası MDB Oyunları
    Foto
    Директор Футбольного центра Узбекистана: Матчи в Азербайджане станут самыми интересными в истории Игр стран СНГ

    Son xəbərlər

    07:21

    Tayvanda "Raqasa" tayfunu nəticəsində azı 14 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    06:54

    KİV: Argentina öz ərazisində ABŞ-nin hərbi mövcudluğuna icazə verməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    06:40

    Hikmət Hacıyev: Orta Dəhliz üzrə 50 milyon tondan çox yük artımı gözlənilir

    Xarici siyasət
    06:38

    Azərbaycan Nyu-Yorkda daha bir ölkə ilə viza sazişi imzalayıb

    Xarici siyasət
    06:17
    Foto

    III MDB Oyunlarında iştirak edəcək daha iki ölkənin idmançıları Azərbaycana gəlib - YENİLƏNİB

    Fərdi
    06:02
    Foto

    Özbəkistanın Milli Futbol Mərkəzinin direktoru: Azərbaycanda keçiriləcək oyunlar MDB Oyunları tarixində ən maraqlısı olacaq

    Futbol
    05:44

    Britaniyanın XİN rəhbəri: NATO-nun hava məkanının müdafiəsində iştirak etməyə hazırıq

    Digər ölkələr
    05:10
    Foto

    XİN başçısı: Azərbaycanın dini azadlığa sadiqliyi regional sabitlik üçün nümunədir

    Xarici siyasət
    04:40
    Foto

    Belarus millisinin baş məşqçisi: Əminəm ki, evə qələbə ilə qayıdacağıq

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti