Özbəkistanın Milli Futbol Mərkəzinin direktoru: Azərbaycanda keçiriləcək oyunlar MDB Oyunları tarixində ən maraqlısı olacaq
- 24 sentyabr, 2025
- 06:02
III MDB Oyunları çərçivəsində Bakıda sizinlə olmaqdan çox şadıq.
"Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında MDB Oyunlarında iştirak üçün Bakıya gələn Özbəkistanın Milli Futbol Mərkəzinin direktoru Nuriddin Mahmudov deyib.
"Düşünürəm ki, Azərbaycanda keçiriləcək oyunlar MDB Oyunları tarixində ən maraqlı oyunlar olacaq. Bilirik ki, Azərbaycanda idman infrastrukturu çox yüksək səviyyədə qurulub. U-15 futbol komandası olaraq 2 ildir, bu oyunlara hazırlaşırıq. Düşünürük ki, biz qələbəyə layiqik", - deyə o bildirib.
Qeyd edək ki, III MDB Oyunları 28 sentyabr – 8 oktyabr tarixlərində Azərbaycanın yeddi şəhərində – Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Qəbələ, Şəki, Göygöl və Xankəndidə keçiriləcək. Açılış və bağlanış mərasimləri Gəncə şəhər stadionunda olacaq.