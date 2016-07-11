Димитри Пайет: "Я не собирался травмировать Роналду"

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Футболист национальной сборной Франции Димитри Пайет заявил, что не хотел травмировать капитана сборной Португалии Криштиану Роналду.

Как сообщает Report, Пайет на 25-мй минуте оценил момент травмирования Роналду как игровой эпизод.

"Я вернул себе мяч. Я не собирался травмировать его. Не в моей природе исполнять роль плохого парня на поле. В этом не может быть никаких сомнений. Это был игровой эпизод, вот и все", - заявил 29-летний полузащитник.

Отметим, что в течение нескольких часов после столкновения с Криштиану Роналду Димитри Пайет получил более 100 тыс. оскорблений и угроз в соцсетях от болельщиков португальского форварда.