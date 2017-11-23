Диего Симеоне: Мы должны верить в то, что "Карабах" получит очки у "Ромы"

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ "Реальность такова, что "Рома" сильнее "Карабаха".

Как сообщает Report, об этом главный тренер испанского клуба "Атлетико" Диего Симеоне заявил, говоря о матче "Карабаха" в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов с итальянской "Ромой". Аргентинский специалист отметил, что он не совсем уверен в победе азербайджанской команды над "Ромой" на выезде.

Но он также добавил, что в футболе происходят неожиданные ситуации: "Мы должны верить, одержать победу в последнем туре над "Челси" в Англии, а потом увидим, как сложится наша судьба. Подождем и посмотрим".

Отметим, что в Группе С, после 5 туров "Челси" с 10 очками лидирует и обеспечил себе выход в 1/8 финала. За выход из группы поборются "Рома" с 8 очками на счету и "Атлетико" с 6 очками. "Карабах", набравший 2 очка, лишился 3 места, обеспечивающего выход в 1/16 финала Лиги Европы. "Атлетико", чтобы занять второе место в последнем туре должен победить в гостях "Челси", а "Рома" должна потерять очки в матче с "Карабахом".