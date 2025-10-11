Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Дидье Дешам: Мбаппе вновь получил травму голеностопа в матче с Азербайджаном

    Футбол
    • 11 октября, 2025
    • 06:18
    Дидье Дешам: Мбаппе вновь получил травму голеностопа в матче с Азербайджаном

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что нападающий и капитан команды Килиан Мбаппе вновь получил травму голеностопа.

    Как сообщает Report, инцидент произошел во время отборочного матча чемпионата мира-2026 против сборной Азербайджана. Футболист мадридского "Реала" был заменен на 83-й минуте встречи.

    "Это та же нога, которую он уже травмировал ранее. При отдыхе боль утихает, но во время матча контактов с соперником не избежать. Мы оценим состояние игрока. Мбаппе испытывает дискомфорт - это нехороший знак", - сказал Дешам.

    Отметим, что матч завершился победой сборной Франции со счётом 3:0.

    Ранее сообщалось, что Мбаппе пропустил тренировку национальной команды накануне игры с Азербайджаном из-за повторного ушиба голеностопа.

