Дидье Дешам: Мбаппе вновь получил травму голеностопа в матче с Азербайджаном

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что нападающий и капитан команды Килиан Мбаппе вновь получил травму голеностопа.

Как сообщает Report, инцидент произошел во время отборочного матча чемпионата мира-2026 против сборной Азербайджана. Футболист мадридского "Реала" был заменен на 83-й минуте встречи.

"Это та же нога, которую он уже травмировал ранее. При отдыхе боль утихает, но во время матча контактов с соперником не избежать. Мы оценим состояние игрока. Мбаппе испытывает дискомфорт - это нехороший знак", - сказал Дешам.

Отметим, что матч завершился победой сборной Франции со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что Мбаппе пропустил тренировку национальной команды накануне игры с Азербайджаном из-за повторного ушиба голеностопа.