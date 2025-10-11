Дидье Дешам: Мбаппе вновь получил травму голеностопа в матче с Азербайджаном
Футбол
- 11 октября, 2025
- 06:18
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что нападающий и капитан команды Килиан Мбаппе вновь получил травму голеностопа.
Как сообщает Report, инцидент произошел во время отборочного матча чемпионата мира-2026 против сборной Азербайджана. Футболист мадридского "Реала" был заменен на 83-й минуте встречи.
"Это та же нога, которую он уже травмировал ранее. При отдыхе боль утихает, но во время матча контактов с соперником не избежать. Мы оценим состояние игрока. Мбаппе испытывает дискомфорт - это нехороший знак", - сказал Дешам.
Отметим, что матч завершился победой сборной Франции со счётом 3:0.
Ранее сообщалось, что Мбаппе пропустил тренировку национальной команды накануне игры с Азербайджаном из-за повторного ушиба голеностопа.
