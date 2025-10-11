Mbappe Azərbaycan yığması ilə oyunda topuq nahiyəsindən zədələnib
Futbol
- 11 oktyabr, 2025
- 03:22
Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam hücumçu və kapitanı Kilian Mbappenin yenidən topuğundan zədə aldığını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu, DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycana qarşı keçirdikləri oyunda baş verib. "Real Madrid"in futbolçusu 83-cü dəqiqədə əvəzlənib.
"Bu, əvvəl zədələndiyi ayağıdır. İstirahət etdikcə ağrıları azalır. Matç zamanı rəqiblə təmas qaçılmazdır. Biz vəziyyəti qiymətləndirəcəyik. Mbappe diskomfort yaşayır, bu yaxşı deyil", - Deşam deyib.
Qeyd edək ki, qarşılaşmda Fransa millisinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Əvvəlki məlumatlarda qeyd olunurdu ki, Mbappe topuğunun təkrar əzilməsi səbəbindən Azərbaycanla oyun öncəsi Fransa millisi ilə məşq etməyib.
Son xəbərlər
03:22
Mbappe Azərbaycan yığması ilə oyunda topuq nahiyəsindən zədələnibFutbol
02:55
Çilidə güclü zəlzələdən sonra sunami xəbərdarlığı edilibDigər ölkələr
02:16
BƏƏ Qəzzaya humanitar yardım üçün 1,8 milyard dollar xərcləyibDigər ölkələr
01:41
Tramp: ABŞ noyabrın 1-dən Çin mallarına 100 % rüsum tətbiq edəcəkDigər ölkələr
01:40
Didye Deşam: "Azərbaycan millisini sürətimiz hesabına çətin vəziyyətə saldıq"Futbol
01:20
Ayxan Abbasov: "Futbolçuların əzmkarlıq göstərmələri vacib idi"Futbol
01:13
KİV: HƏMAS oktyabrın 13-də girovları azad edəcəkDigər ölkələr
01:01
Azərbaycan cüdoçularının Qran-pri turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşibFərdi
00:50