    Mbappe Azərbaycan yığması ilə oyunda topuq nahiyəsindən zədələnib

    Futbol
    • 11 oktyabr, 2025
    • 03:22
    Mbappe Azərbaycan yığması ilə oyunda topuq nahiyəsindən zədələnib

    Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam hücumçu və kapitanı Kilian Mbappenin yenidən topuğundan zədə aldığını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycana qarşı keçirdikləri oyunda baş verib. "Real Madrid"in futbolçusu 83-cü dəqiqədə əvəzlənib.

    "Bu, əvvəl zədələndiyi ayağıdır. İstirahət etdikcə ağrıları azalır. Matç zamanı rəqiblə təmas qaçılmazdır. Biz vəziyyəti qiymətləndirəcəyik. Mbappe diskomfort yaşayır, bu yaxşı deyil", - Deşam deyib.

    Qeyd edək ki, qarşılaşmda Fransa millisinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Əvvəlki məlumatlarda qeyd olunurdu ki, Mbappe topuğunun təkrar əzilməsi səbəbindən Azərbaycanla oyun öncəsi Fransa millisi ilə məşq etməyib.

