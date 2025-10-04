Дешам не исключил возвращения Погбы в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о возможном возвращении в команду хавбека "Монако" Поля Погба.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Goal.com.

"Он все ближе к тому, чтобы снова стать футболистом. Что касается сборной - я не сомневаюсь, что он хочет вернуться, это его цель. Но сначала ему нужно пройти несколько этапов.

Первый - выйти на поле в составе "Монако". Надеюсь, ему это удастся. Это станет для него важным шагом и большой радостью.

А дальше - посмотрим. Если я сейчас скажу "да", все решат, что он уже возвращается. Если скажу "нет" - сочтут, что я дурак. Поэтому лучший вариант - пожелать ему успешно преодолеть первый этап", - приводит издание слова Дешама.

Напомним, что Погба в летнее трансферное окно подписал контракт с "Монако" на правах свободного агента. Француз отбывал длительную дисквалификацию из-за допингового дела.