Дешам не исключил возвращения Погбы в сборную Франции

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о возможном возвращении в команду хавбека "Монако" Поля Погба.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Goal.com.

    "Он все ближе к тому, чтобы снова стать футболистом. Что касается сборной - я не сомневаюсь, что он хочет вернуться, это его цель. Но сначала ему нужно пройти несколько этапов.

    Первый - выйти на поле в составе "Монако". Надеюсь, ему это удастся. Это станет для него важным шагом и большой радостью.

    А дальше - посмотрим. Если я сейчас скажу "да", все решат, что он уже возвращается. Если скажу "нет" - сочтут, что я дурак. Поэтому лучший вариант - пожелать ему успешно преодолеть первый этап", - приводит издание слова Дешама.

    Напомним, что Погба в летнее трансферное окно подписал контракт с "Монако" на правах свободного агента. Француз отбывал длительную дисквалификацию из-за допингового дела.

