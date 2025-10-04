İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Deşam Poqbanın Fransa millisinə qayıtmasını istisna etməyib

    Futbol
    • 04 oktyabr, 2025
    • 08:58
    Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam "Monako"nun yarımmüdafiəçisi Pol Poqbanın komandaya mümkün qayıdışından danışıb.

    "Report" bu barədə "Goal.com"a istinadən xəbər verir.

    "O, yenidən futbolçu olmağa yaxınlaşır. Milliyə gəlincə, onun qayıtmaq istədiyinə şübhəm yoxdur; onun məqsədi budur. Ancaq əvvəlcə o, bir neçə mərhələdən keçməlidir. Birincisi, Monakoda oynamaqdır. Ümid edirəm ki, o bunu edə bilər. Bu, onun üçün vacib bir addım və böyük sevinc olacaq. İndi "hə" desəm, hamı onun artıq qayıdacağını düşünəcək. "Yox" desəm, axmaq olduğumu düşünəcəklər. Beləliklə, ən yaxşı seçim ona ilk mərhələdə uğurlar arzulamaqdır", - deyə o bildirib.

    Xatırladaq ki, Poqba yay transfer pəncərəsi zamanı "Monako" ilə pulsuz transferə imza atmışdı. Fransız futbolçu dopinqdən istifadə etdiyinə görə uzun müddət diskvalifikasiya olunub.

