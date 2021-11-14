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Де Бьязи: Работа, проделанная нами в сборной Азербайджана, в будущем проявит себя наглядно

Де Бьязи: Работа, проделанная нами в сборной Азербайджана, в будущем проявит себя наглядно "В этой игре результат не был столь важен. Но для нас это стало хорошим испытанием. До конца боролись на поле. Однако ошибка в эпизоде с первым мячом дорого обошлась нам. Не сдались и хорошо отреагировали на это. Повторюсь, мы могли выиграть".
Футбол
14 ноября 2021 г. 23:50
Де Бьязи: Работа, проделанная нами в сборной Азербайджана, в будущем проявит себя наглядно

"В этой игре результат не был столь важен. Но для нас это стало хорошим испытанием. До конца боролись на поле. Однако ошибка в эпизоде с первым мячом дорого обошлась нам. Не сдались и хорошо отреагировали на это. Повторюсь, мы могли выиграть".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи после товарищеского матча с командой Катара в Баку (2:2).

"Не смогли одержать победу, но показали хорошую игру. Особенно после первого мяча стали играть лучше. Во втором тайме создали много голевых моментов. Могли заработать более благоприятный результат. Трудно побеждать, когда не реализуешь простые эпизоды. Несмотря на это, доволен действиям подопечных. Если брать исключительно результаты, то моя работа здесь получилась неудачной. Но, если брать в целом, то у команды виден прогресс. Если хотим что-то создать, то надо к этому идти поэтапно. Работа, проделанная нами в сборной Азербайджана, в будущем проявит себя наглядно", - заявил Де Бьязи.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Gördüyümüz iş öz sözünü deyəcək"

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