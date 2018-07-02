Давор Шукер не доволен работой ФИФА

Москва. 2 июля. REPORT.AZ/ Деньги очень важны для футбола, но это не все, что ему нужно. Об этом российскому бюро Report заявил президент Хорватского футбольного союза (ХФС), бронзовый призер ЧМ-98 Давор Шукер.

По его словам, подготовка к чемпионату мира в России у многих команд была не достаточной.

"На этом чемпионате не побеждают фавориты. Что то с ними произошло. Мне кажется, что качество подготовки Германии, Аргентины и других вылетевших грандов было не удовлетворительным", - сказал легенда хорватского футбола.

Шукер склонен видеть многие проблемы сборных, в сильной занятости их лидеров.

"Надо будет УЕФА и ФИФА подумать как оживить футбол. Играется очень много матчей за сезон. Ведущие игроки участвуют в множестве разных турниров: иногда они играют по 18 матчей за месяц. Помимо этого постоянные перелеты между городами", - сказал президент Хорватского футбольного союза.

Он отметил, что надо почаще поднимать такие вопросы в международных футбольных организациях."Я состою в президиуме УЕФА и там мы будем говорить об этом. Знаю, что деньги это очень важно для футбола, но это не все, что ему нужно", - подчеркнул Давор Шукер.