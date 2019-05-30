Давид Луис: В Баку все было прекрасно, это отличный город

"В Баку все было прекрасно, это отличный город, Азербайджан - превосходная страна".

Об этом футболист лондонского "Челси" Дэвид Луис сказал Report после победы над "Арсеналом" в финале Лиги Европы УЕФА.

Бразильский защитник поздравил всех, кто участвовал в организации спортивного мероприятия.

Французский полузащитник Н'Голо Канте выразил удовлетворение азербайджанской кухней: "Здесь все было отлично. Считаю, что Баку красивый город, организация была на высоком уровне. У вас отличная еда, я всем доволен".

Напомним, финальная игра закончилась со счетом 4:1 в пользу "Челси".