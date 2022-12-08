Кубок Азербайджана: «Зиря» примет «Нефтчи», «Карабах» примет «Габалу»

Сегодня состоятся первые два матча 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу. Как сообщает Report, в 18.00 «Зиря» примет «Нефтчи». До этого команды в рамках игр Кубка встречались восемь раз. В трех встречах побеждали «орлы» («Зиря»), а в двух победа ост

Сегодня состоятся первые два матча 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.



Как сообщает Report, в 18.00 «Зиря» примет «Нефтчи». До этого команды в рамках игр Кубка встречались восемь раз. В трех встречах побеждали «орлы» («Зиря»), а в двух победа осталась за «черно-белыми» («Нефтчи»). Другие игры закончились вничью. Соотношение забитых мячей 8:6 в пользу «Нефтчи». Ответная встреча состоится 20 декабря.



В другой встрече отношения будут выяснять «Карабах» и «Габала», которые встречались ранее 13 раз. В шести встречах «скакуны» («Карабах») одерживали победу, а в двух встречах сильнее были габалинцы. В пяти играх соперники поделили очки. Соотношение забитых мячей 22:9 в пользу карабахцев. Ответная встреча пройдет 19 декабря в Габале.



18:00. «Зиря» – «Нефтчи»

Стадион «Зиря»

20:30. «Карабах – «Габала»

Стадион «Azersun Arena»



Отметим, что в двух других встречах 1/4 финала 9 декабря встретятся «Кяпяз» с «Туран Товуз», а «Сабаил» с «Сабах».