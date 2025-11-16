Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    ЧМ-2026: В заключительном матче отбора Азербайджан встретится с Францией

    Футбол
    • 16 ноября, 2025
    • 09:00
    ЧМ-2026: В заключительном матче отбора Азербайджан встретится с Францией

    Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет последний матч отборочного этапа ЧМ-2026.

    Как сообщает Report, подопечные Айхана Аббасова сыграют со сборной Франции.

    Встреча на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова начнется в 21:00, главным арбитром назначен латвийский судья Андрис Трейманис.

    В другом матче группы D Украина сыграет с Исландией, встреча начнется в 23:45.

    Отметим, что сборная Франции набрала в группе 13 очков и уже гарантировала себе выход в финальную стадию ЧМ-2026 с первого места. Исландия и Украина (по 7 очков) делят 2-3 позиции. Сборная Азербайджана, имея в активе 1 балл, занимает четвертое место.

