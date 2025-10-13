Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    ЧМ-2026: В Польше стартовал матч между сборными Украины и Азербайджана

    Футбол
    • 13 октября, 2025
    • 22:45
    ЧМ-2026: В Польше стартовал матч между сборными Украины и Азербайджана

    В польском Кракове стартовал матч отбора на ЧМ-2026 по футболу между сборными Украины и Азербайджана.

    Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе "Краковия".

    Игру обслуживает бригада под руководством австрийского рефери Себастьяна Гисхаммера.

    ЧМ-2026 сборная Азербайджана по футболу Украина футбол
    DÇ-2026: Ukrayna - Azərbaycan oyunu başlayıb

    Последние новости

    22:54

    Администрация Эрдогана: Саммит мира в Египте стал важной вехой в дипломатии

    В регионе
    22:49

    Трамп прогнозирует победу Орбана на парламентских выборах в Венгрии

    Другие страны
    22:45

    ЧМ-2026: В Польше стартовал матч между сборными Украины и Азербайджана

    Футбол
    22:29

    Трамп: ХАМАС и Израиль перешли к третьему и четвертому пунктам реализации плана по Газе

    Другие страны
    22:12
    Фото

    В тяжелом ДТП в Зардабе погиб один, пострадали два человека

    Происшествия
    22:11

    Израиль сообщил о получении останков четырех погибших заложников - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:04

    Трамп поблагодарил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    21:58

    Зеленский: Из-за российских атак Украина будет вынуждена импортировать электроэнергию

    Другие страны
    21:46

    Стало известно, когда Саркози начнет отбывать срок в тюрьме

    Другие страны
    Лента новостей