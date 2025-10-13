ЧМ-2026: В Польше стартовал матч между сборными Украины и Азербайджана
Футбол
- 13 октября, 2025
- 22:45
В польском Кракове стартовал матч отбора на ЧМ-2026 по футболу между сборными Украины и Азербайджана.
Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе "Краковия".
Игру обслуживает бригада под руководством австрийского рефери Себастьяна Гисхаммера.
Последние новости
22:54
Администрация Эрдогана: Саммит мира в Египте стал важной вехой в дипломатииВ регионе
22:49
Трамп прогнозирует победу Орбана на парламентских выборах в ВенгрииДругие страны
22:45
ЧМ-2026: В Польше стартовал матч между сборными Украины и АзербайджанаФутбол
22:29
Трамп: ХАМАС и Израиль перешли к третьему и четвертому пунктам реализации плана по ГазеДругие страны
22:12
Фото
В тяжелом ДТП в Зардабе погиб один, пострадали два человекаПроисшествия
22:11
Израиль сообщил о получении останков четырех погибших заложников - ОБНОВЛЕНОДругие страны
22:04
Трамп поблагодарил президента Ильхама АлиеваВнешняя политика
21:58
Зеленский: Из-за российских атак Украина будет вынуждена импортировать электроэнергиюДругие страны
21:46