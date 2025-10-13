İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    • 13 oktyabr, 2025
    DÇ-2026: Ukrayna - Azərbaycan oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-4

    DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin Ukrayna - Azərbaycan oyununda ikinci hissə başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Krakovdakı "Krakoviya" stadionunda keçirilən matçda hesab bərabərdir - 1:1.

    Matçı avstriyalı baş hakim Sebastyan Qishamer idarə edir.

    DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin Ukrayna - Azərbaycan oyununda hesab bərabərləşib.

    "Report"un məlumatına görə, Krakovdakı "Krakoviya" stadionunda keçirilən matçda yığmamız bərabərlik qolunu vurub -1:1.

    45+3-cü dəqiqədə Nəriman Axundzadə "status-kvo"nu bərpa edib.

    DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin Ukrayna - Azərbaycan oyununda hesab açılıb.

    "Report"un məlumatına görə, Krakovdakı "Krakoviya" stadionunda keçirilən matçda rəqib hesabda irəli çıxıb.

    30-cu dəqiqədə Aleksey Quçulyak başla dəqiq oynayıb.

    DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin D qrupunda Ukrayna - Azərbaycan matçına start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Krakovdakı "Krakoviya" stadionunda keçirilir.

    Matçı avstriyalı baş hakim Sebastyan Qishamer idarə edir.

