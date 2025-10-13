DÇ-2026: Ukrayna - Azərbaycan oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-4
- 13 oktyabr, 2025
- 23:51
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin Ukrayna - Azərbaycan oyununda ikinci hissə başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, Krakovdakı "Krakoviya" stadionunda keçirilən matçda hesab bərabərdir - 1:1.
Matçı avstriyalı baş hakim Sebastyan Qishamer idarə edir.
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin Ukrayna - Azərbaycan oyununda ilk hissə başa çatıb.
"Report"un məlumatına görə, Krakovdakı "Krakoviya" stadionunda keçirilən matçda hesab bərabərdir - 1:1.
Matçı avstriyalı baş hakim Sebastyan Qishamer idarə edir.
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin Ukrayna - Azərbaycan oyununda hesab bərabərləşib.
"Report"un məlumatına görə, Krakovdakı "Krakoviya" stadionunda keçirilən matçda yığmamız bərabərlik qolunu vurub -1:1.
45+3-cü dəqiqədə Nəriman Axundzadə "status-kvo"nu bərpa edib.
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin Ukrayna - Azərbaycan oyununda hesab açılıb.
"Report"un məlumatına görə, Krakovdakı "Krakoviya" stadionunda keçirilən matçda rəqib hesabda irəli çıxıb.
30-cu dəqiqədə Aleksey Quçulyak başla dəqiq oynayıb.
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin D qrupunda Ukrayna - Azərbaycan matçına start verilib.
"Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Krakovdakı "Krakoviya" stadionunda keçirilir.
Matçı avstriyalı baş hakim Sebastyan Qishamer idarə edir.