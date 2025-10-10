Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    10 октября, 2025
    ЧМ-2026: В еврозоне проведены очередные восемь матчей отборочного цикла

    В еврозоне состоялись очередные матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года.

    Как сообщает Report, в группах C, G, H и L состоялось восемь матчей.

    Сборная Австрии обыграла Сан-Марино со счетом 10:0, футболисты Фарерских островов разгромили соперников из Черногории - 4:0.

    ЧМ-2026

    Отборочный этап

    9 октября

    Группа C

    Беларусь – Дания - 0:6

    Шотландия – Греция - 3:1

    Турнирное положение: Дания - 7, Шотландия - 7, Греция - 3, Беларусь - 0.

    Группа G

    Финляндия – Литва - 2:1

    Мальта – Нидерланды - 0:4

    Турнирное положение: Нидерланды - 13 (5 игр), Польша - 10 (5 игр), Финляндия - 10 (6 игр), Литва - 3 (6 игры), Мальта - 2 (6 игр).

    Группа H

    Кипр – Босния и Герцеговина - 2:2

    Австрия – Сан-Марино - 10:0

    Турнирное положение: Австрия - 15 (5 игр), Босния и Герцеговина - 13 (6 игр), Румыния - 7 (5 игр), Кипр - 5 (6 игр), Сан-Марино - 0 (6 игр)

    Группа L

    Чехия – Хорватия - 0:0

    Фарерские острова – Черногория - 4:0

    Турнирное положение: Хорватия - 13 (5 игр), Чехия - 13 (6 игр), Фарерские острова - 9 (6 игр), Черногория - 6 (6 игр), Гибралтар - 0 (5 игр).

