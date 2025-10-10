ЧМ-2026: В еврозоне проведены очередные восемь матчей отборочного цикла
- 10 октября, 2025
- 01:07
В еврозоне состоялись очередные матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года.
Как сообщает Report, в группах C, G, H и L состоялось восемь матчей.
Сборная Австрии обыграла Сан-Марино со счетом 10:0, футболисты Фарерских островов разгромили соперников из Черногории - 4:0.
ЧМ-2026
Отборочный этап
9 октября
Группа C
Беларусь – Дания - 0:6
Шотландия – Греция - 3:1
Турнирное положение: Дания - 7, Шотландия - 7, Греция - 3, Беларусь - 0.
Группа G
Финляндия – Литва - 2:1
Мальта – Нидерланды - 0:4
Турнирное положение: Нидерланды - 13 (5 игр), Польша - 10 (5 игр), Финляндия - 10 (6 игр), Литва - 3 (6 игры), Мальта - 2 (6 игр).
Группа H
Кипр – Босния и Герцеговина - 2:2
Австрия – Сан-Марино - 10:0
Турнирное положение: Австрия - 15 (5 игр), Босния и Герцеговина - 13 (6 игр), Румыния - 7 (5 игр), Кипр - 5 (6 игр), Сан-Марино - 0 (6 игр)
Группа L
Чехия – Хорватия - 0:0
Фарерские острова – Черногория - 4:0
Турнирное положение: Хорватия - 13 (5 игр), Чехия - 13 (6 игр), Фарерские острова - 9 (6 игр), Черногория - 6 (6 игр), Гибралтар - 0 (5 игр).