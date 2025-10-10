İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Futbol
    • 10 oktyabr, 2025
    • 01:05
    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə 8 oyun keçirilib

    DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, dörd qrupda səkkiz matç təşkil olunub.

    DÇ-2026

    Seçmə mərhələ

    9 oktyabr

    C qrupu

    Belarus – Danimarka - 0:6

    Şotlandiya – Yunanıstan - 3:1

    Xal durumu: Danimarka - 7, Şotlandiya - 7, Yunanıstan - 3, Belarus - 0.

    G qrupu

    Finlandiya ­– Litva - 2:1

    Malta – Niderland - 0:4

    Xal durumu: Niderland - 13 (5 oyun), Polşa - 10 (5 oyun), Finlandiya - 10 (6 oyun), Litva - 3 (6 oyun), Malta - 2 (6 oyun).

    H qrupu

    Kipr – Bosniya və Herseqovina - 2:2

    Avstriya – San Marino - 10:0

    Xal durumu: Avstriya - 15 (5 oyun), Bosniya və Herseqovina - 13 (6 oyun), Rumıniya - 7 (5 oyun), Kipr - 5 (6 oyun), San Marino - 0 (6 oyun)

    L qrupu

    Çexiya – Xorvatiya - 0:0

    Farer adaları – Monteneqro - 4:0

    Xal durumu: Xorvatiya - 13 (5 oyun), Çexiya - 13 (6 oyun), Farer adaları - 9 (6 oyun), Monteneqro - 6 (6 oyun), Cəbəllütariq - 0 (5 oyun).

    DÇ-2026 Avropa zonası seçmə mərhələ
