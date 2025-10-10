DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə 8 oyun keçirilib
- 10 oktyabr, 2025
- 01:05
DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, dörd qrupda səkkiz matç təşkil olunub.
DÇ-2026
Seçmə mərhələ
9 oktyabr
C qrupu
Belarus – Danimarka - 0:6
Şotlandiya – Yunanıstan - 3:1
Xal durumu: Danimarka - 7, Şotlandiya - 7, Yunanıstan - 3, Belarus - 0.
G qrupu
Finlandiya – Litva - 2:1
Malta – Niderland - 0:4
Xal durumu: Niderland - 13 (5 oyun), Polşa - 10 (5 oyun), Finlandiya - 10 (6 oyun), Litva - 3 (6 oyun), Malta - 2 (6 oyun).
H qrupu
Kipr – Bosniya və Herseqovina - 2:2
Avstriya – San Marino - 10:0
Xal durumu: Avstriya - 15 (5 oyun), Bosniya və Herseqovina - 13 (6 oyun), Rumıniya - 7 (5 oyun), Kipr - 5 (6 oyun), San Marino - 0 (6 oyun)
L qrupu
Çexiya – Xorvatiya - 0:0
Farer adaları – Monteneqro - 4:0
Xal durumu: Xorvatiya - 13 (5 oyun), Çexiya - 13 (6 oyun), Farer adaları - 9 (6 oyun), Monteneqro - 6 (6 oyun), Cəbəllütariq - 0 (5 oyun).