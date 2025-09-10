ЧМ-2026: В еврозоне проведено еще девять матчей отборочного цикла
- 10 сентября, 2025
- 00:58
В еврозоне состоялись очередные матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года.
Как сообщает Report, в группах D, F, H, I, K было проведено девять встреч.
В группе D, где выступает сборная Азербайджана, Франция обыграла Исландию, в группе I Норвегия обыграла Молдову с разницей в 10 мячей.
ЧМ-2026, отборочный этап
9 сентября
Группа D
20:00. Азербайджан - Украина - 1:1
22:45. Франция - Исландия - 2:1
Турнирное положение: Франция - 6, Исландия - 3, Азербайджан - 1, Украина - 1.
Группа F
20:00. Армения - Ирландия - 2:1
22:45. Венгрия - Португалия 2:3
Турнирное положение: Португалия - 6, Армения - 3, Венгрия - 1, Ирландия - 1.
Группа H
22:45. Кипр - Румыния - 2:2
22:45. Босния и Герцеговина - Австрия - 1:2
Турнирное положение: Босния и Герцеговина - 12, Австрия - 12, Румыния - 7, Кипр - 4, Сан-Марино - 0.
Группа I
22:45. Норвегия - Молдова - 11:1
Турнирное положение: Норвегия - 15, Италия - 9, Израиль - 9, Эстония - 3, Молдова - 0.
Группа K
22:45. Сербия - Англия - 0:5
22:45. Албания - Латвия - 1:0
Турнирное положение: Англия - 15, Албания - 8, Сербия - 7, Латвия - 4, Андорра - 0.