    Футбол
    • 10 сентября, 2025
    • 00:58
    ЧМ-2026: В еврозоне проведено еще девять матчей отборочного цикла

    В еврозоне состоялись очередные матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года.

    Как сообщает Report, в группах D, F, H, I, K было проведено девять встреч.

    В группе D, где выступает сборная Азербайджана, Франция обыграла Исландию, в группе I Норвегия обыграла Молдову с разницей в 10 мячей.

    ЧМ-2026, отборочный этап

    9 сентября

    Группа D

    20:00. Азербайджан - Украина - 1:1

    22:45. Франция - Исландия - 2:1

    Турнирное положение:  Франция - 6, Исландия - 3, Азербайджан - 1, Украина - 1.

    Группа F

    20:00. Армения - Ирландия - 2:1

    22:45. Венгрия - Португалия 2:3

    Турнирное положение: Португалия - 6, Армения - 3, Венгрия - 1, Ирландия - 1.

    Группа H

    22:45. Кипр - Румыния - 2:2

    22:45. Босния и Герцеговина - Австрия - 1:2

    Турнирное положение: Босния и Герцеговина - 12, Австрия - 12, Румыния - 7, Кипр - 4, Сан-Марино - 0.

    Группа I

    22:45. Норвегия - Молдова - 11:1

    Турнирное положение: Норвегия - 15, Италия - 9, Израиль - 9, Эстония - 3, Молдова - 0.

    Группа K

    22:45. Сербия - Англия - 0:5

    22:45. Албания - Латвия - 1:0

    Турнирное положение: Англия - 15, Албания - 8, Сербия - 7, Латвия - 4, Андорра - 0.

