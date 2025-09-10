ЧМ-2026: В еврозоне проведено еще девять матчей отборочного цикла

В еврозоне состоялись очередные матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает Report, в группах D, F, H, I, K было проведено девять встреч.

В группе D, где выступает сборная Азербайджана, Франция обыграла Исландию, в группе I Норвегия обыграла Молдову с разницей в 10 мячей.

ЧМ-2026, отборочный этап

9 сентября

Группа D

20:00. Азербайджан - Украина - 1:1

22:45. Франция - Исландия - 2:1

Турнирное положение: Франция - 6, Исландия - 3, Азербайджан - 1, Украина - 1.

Группа F

20:00. Армения - Ирландия - 2:1

22:45. Венгрия - Португалия 2:3

Турнирное положение: Португалия - 6, Армения - 3, Венгрия - 1, Ирландия - 1.

Группа H

22:45. Кипр - Румыния - 2:2

22:45. Босния и Герцеговина - Австрия - 1:2

Турнирное положение: Босния и Герцеговина - 12, Австрия - 12, Румыния - 7, Кипр - 4, Сан-Марино - 0.

Группа I

22:45. Норвегия - Молдова - 11:1

Турнирное положение: Норвегия - 15, Италия - 9, Израиль - 9, Эстония - 3, Молдова - 0.

Группа K

22:45. Сербия - Англия - 0:5

22:45. Албания - Латвия - 1:0

Турнирное положение: Англия - 15, Албания - 8, Сербия - 7, Латвия - 4, Андорра - 0.