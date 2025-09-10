İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal

    DÇ-2026: Moldova 11, Serbiya isə 5 qol buraxıb

    Futbol
    • 10 sentyabr, 2025
    • 01:00
    DÇ-2026: Moldova 11, Serbiya isə 5 qol buraxıb

    2026-cı ildə təşkil olunacaq futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, D, F, H, I, K qruplarında ümumilikdə 9 qarşılaşma baş tutub.

    Azərbaycan-Ukrayna qarşılaşmasında qalib bəlli olmayıb. Fransa İslandiyanı, Portuqaliya isə səfərdə Macarıstanı məğlub edib.

    DÇ-2026, seçmə mərhələ

    9 sentyabr

    D qrupu

    Azərbaycan - Ukrayna - 1:1

    Fransa - İslandiya - 2:1

    F qrupu

    Ermənistan – İrlandiya – 2:1

    Macarıstan – Portuqaliya - 2:3

    H qrupu

    Kipr – Rumıniya – 2:2

    Bosniya və Herseqovina – Avstriya – 1:2

    I qrupu 

    Norveç – Moldova - 11:1

    K qrupu

    Serbiya - İngiltərə - 0:5

    Albaniya – Latviya - 1:0

    ЧМ-2026: В еврозоне проведено еще девять матчей отборочного цикла

    Son xəbərlər

    01:00

    DÇ-2026: Moldova 11, Serbiya isə 5 qol buraxıb

    Futbol
    01:00

    Tramp: Rusiya Ukraynadakı müharibəni qəsdən uzadır

    Digər ölkələr
    00:27

    Əraqçı: AEBA ilə yeni əməkdaşlıq sazişi hər iki tərəfin tələblərinə cavab verir

    Region
    00:06
    Video

    Nepalın hökumət sarayı yanğın nəticəsində tamamilə dağılıb

    Digər
    23:55

    İraq Ərəb Liqasının xarici işlər nazirlərini təcili toplantıya çağırıb

    Digər ölkələr
    23:47
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Hun türk etnonimindən yaranan yaşayış məskəni

    Daxili siyasət
    23:36

    Türkiyə Prezidenti Dohaya hücumu qınayıb

    Region
    23:20

    Ukraynaya silah almaq üçün 2,7 milyard dollarlıq vəsait ayrılıb

    Digər ölkələr
    23:19

    Emin Mahmudov: "Azərbaycan millisində ən çox qol vuran futbolçu olduğum üçün xoşbəxtəm"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti