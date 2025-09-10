DÇ-2026: Moldova 11, Serbiya isə 5 qol buraxıb
Futbol
- 10 sentyabr, 2025
- 01:00
2026-cı ildə təşkil olunacaq futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, D, F, H, I, K qruplarında ümumilikdə 9 qarşılaşma baş tutub.
Azərbaycan-Ukrayna qarşılaşmasında qalib bəlli olmayıb. Fransa İslandiyanı, Portuqaliya isə səfərdə Macarıstanı məğlub edib.
DÇ-2026, seçmə mərhələ
9 sentyabr
D qrupu
Azərbaycan - Ukrayna - 1:1
Fransa - İslandiya - 2:1
F qrupu
Ermənistan – İrlandiya – 2:1
Macarıstan – Portuqaliya - 2:3
H qrupu
Kipr – Rumıniya – 2:2
Bosniya və Herseqovina – Avstriya – 1:2
I qrupu
Norveç – Moldova - 11:1
K qrupu
Serbiya - İngiltərə - 0:5
Albaniya – Latviya - 1:0
