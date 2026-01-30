Научно-исследовательский институт овощеводства выбирает аудитора

Научно-исследовательский институт овощеводства при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана объявил опрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2025 год.

Как сообщает Report, плата за участие в опросе составляет 24 маната.

Претенденты могут представить свои предложения до 12 февраля по адресу: город Баку, Сабунчинский район, поселок Пиршаги, 2-й совхоз.

Рассмотрение заявок состоится 12 февраля в 10:30 по указанному адресу.