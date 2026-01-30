Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Цена азербайджанской нефти приближается к $73

    Энергетика
    • 30 января, 2026
    • 09:36
    Цена азербайджанской нефти приближается к $73

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $2,52 или 3,58% - до $72,89.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $72,36.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $2,54 или 3,75% - до $70,31 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azərbaycan neftinin qiyməti 73 dollara yaxınlaşır
    Azerbaijani oil price in global market nears $73
