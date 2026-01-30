Цена азербайджанской нефти приближается к $73
Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $2,52 или 3,58% - до $72,89.
Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.
По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $72,36.
Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $2,54 или 3,75% - до $70,31 за баррель.
В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.
Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).
В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.