В Токио произошло ограбление на $2,7 млн

В Токио произошла серия ограблений перевозчиков наличных на 420 млн иен ($2,7 млн).

Как передает Report, об этом сообщает портал 47 News.

"[Один из пострадавших] сказал, что его обрызгали чем-то похожим на слезоточивый газ и украли три чемодана, погруженные в его машину", - говорится в публикации.

Несколько часов спустя в полицию поступил звонок от мужчины, который перевозил 190 млн иен ($1,2 млн). В аэропорту Ханэда злоумышленники распылили на него слезоточивый газ, но не украли чемодан и впоследствии скрылись. Сообщается, что полиция связывает инциденты между собой и расследует их вместе.

Уточняется, что примерно в то же время на соседней улице был замечен брошенный автомобиль, ранее сбивший 50-летнего пешехода и скрывшийся с места ДТП. Сбитый мужчина не получил серьезных травм. По предварительной версии полиции, наезд на пешехода совершили грабители из той же группировки.