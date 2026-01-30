Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    В Токио произошло ограбление на $2,7 млн

    • 30 января, 2026
    • 09:32
    В Токио произошло ограбление на $2,7 млн

    В Токио произошла серия ограблений перевозчиков наличных на 420 млн иен ($2,7 млн).

    Как передает Report, об этом сообщает портал 47 News.

    "[Один из пострадавших] сказал, что его обрызгали чем-то похожим на слезоточивый газ и украли три чемодана, погруженные в его машину", - говорится в публикации.

    Несколько часов спустя в полицию поступил звонок от мужчины, который перевозил 190 млн иен ($1,2 млн). В аэропорту Ханэда злоумышленники распылили на него слезоточивый газ, но не украли чемодан и впоследствии скрылись. Сообщается, что полиция связывает инциденты между собой и расследует их вместе.

    Уточняется, что примерно в то же время на соседней улице был замечен брошенный автомобиль, ранее сбивший 50-летнего пешехода и скрывшийся с места ДТП. Сбитый мужчина не получил серьезных травм. По предварительной версии полиции, наезд на пешехода совершили грабители из той же группировки.

