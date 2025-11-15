Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    ЧМ-2026: В еврозоне прошли очередные матчи отбора

    Футбол
    • 15 ноября, 2025
    • 01:50
    ЧМ-2026: В еврозоне прошли очередные матчи отбора

    В рамках 9-го тура отборочного этапа ЧМ-2026 в еврозоне прошли очередные матчи.

    Как сообщает Report, в группах A, G, L состоялось в общей сложности шесть встреч.

    Сенсацией вечера стала выездная победа Мальты над Финляндией.

    ЧМ-2026

    Отборочный этап

    14 ноября

    Группа A

    23:45. Люксембург - Германия - 0:2

    23:45. Словакия - Северная Ирландия - 1:0

    Группа G

    21:00. Финляндия - Мальта - 0:1

    23:45. Польша - Нидерланды - 1:1

    Группа L

    23:45. Гибралтар - Черногория - 1:2

    23:45. Хорватия - Фарерские острова - 3:1

    футбол чемпионат мира Еврозона
