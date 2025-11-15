ЧМ-2026: В еврозоне прошли очередные матчи отбора
- 15 ноября, 2025
- 01:50
В рамках 9-го тура отборочного этапа ЧМ-2026 в еврозоне прошли очередные матчи.
Как сообщает Report, в группах A, G, L состоялось в общей сложности шесть встреч.
Сенсацией вечера стала выездная победа Мальты над Финляндией.
ЧМ-2026
Отборочный этап
14 ноября
Группа A
23:45. Люксембург - Германия - 0:2
23:45. Словакия - Северная Ирландия - 1:0
Группа G
21:00. Финляндия - Мальта - 0:1
23:45. Польша - Нидерланды - 1:1
Группа L
23:45. Гибралтар - Черногория - 1:2
23:45. Хорватия - Фарерские острова - 3:1
