В Азербайджане в этом году собрано более 360 тыс. тонн хлопка

    26 декабря, 2025
    На сегодняшний день в Азербайджане со 100 468,1 га хлопковых полей собрано 360 047 тонн хлопка-сырца в кондиционной массе.

    Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, средняя урожайность хлопка составляет 35,84 ц/га, что является самым высоким показателем средней урожайности в хлопководстве с момента обретения независимости.

    В 2025 году хлопок высажен в 16 регионах. Около 86% посевов приходится на 9 регионов, специализирующихся на хлопководстве (Агджабеди, Бейлаган, Барда, Билясувар, Имишли, Нефтчала, Саатлы, Сабирабад, Сальян). Общая площадь хлопковых плантаций в этих регионах составляет около 86 тыс. га. В этом году наибольшее количество хлопка посажено в Саатлинском (12 634,1 га), Агджабединском (11 821,7 га) и Сабирабадском (11 086,2 га) районах.

    В текущем году самая высокая урожайность хлопка зарегистрирована в Бейлаганском районе. Средний показатель урожайности в этом районе составил 41,88 ц/га. С 8 898,3 га посевных площадей района собрано и сдано на заготовительные пункты 37 264,1 тонны продукции.

    Azərbaycanda bu il pambıq sahələrindən 360 min tondan çox məhsul yığılıb

