    DÇ-2026: Avropa üzrə seçmə mərhələdə növbəti görüşlər keçirilib

    Futbol
    • 15 noyabr, 2025
    • 01:44
    DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsinin IX turunda bu gün növbəti görüşlər keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, A, G, L qruplarında ümumilikdə 6 qarşılaşma baş tutub.

    Almaniya millisi səfərdə Lüksemburqun, Niderland isə Polşanın qonağı olub.

    DÇ-2026

    Seçmə mərhələ

    14 noyabr

    A qrupu

    23:45. Lüksemburq - Almaniya - 0:2

    23:45. Slovakiya - Şimali İrlandiya - 1:0

    G qrupu

    21:00. Finlandiya - Malta - 0:1

    23:45. Polşa - Niderland - 1:1

    L qrupu

    23:45. Cəbəllütariq - Monteneqro - 1:2

    23:45. Xorvatiya - Farer Adaları - 3:1

    ЧМ-2026: В еврозоне прошли очередные матчи отбора

