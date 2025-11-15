DÇ-2026: Avropa üzrə seçmə mərhələdə növbəti görüşlər keçirilib
Futbol
- 15 noyabr, 2025
- 01:44
DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsinin IX turunda bu gün növbəti görüşlər keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, A, G, L qruplarında ümumilikdə 6 qarşılaşma baş tutub.
Almaniya millisi səfərdə Lüksemburqun, Niderland isə Polşanın qonağı olub.
DÇ-2026
Seçmə mərhələ
14 noyabr
A qrupu
23:45. Lüksemburq - Almaniya - 0:2
23:45. Slovakiya - Şimali İrlandiya - 1:0
G qrupu
21:00. Finlandiya - Malta - 0:1
23:45. Polşa - Niderland - 1:1
L qrupu
23:45. Cəbəllütariq - Monteneqro - 1:2
23:45. Xorvatiya - Farer Adaları - 3:1
