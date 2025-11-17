ЧМ-2026: В еврозоне прошли очередные матчи отборочного цикла
Футбол
- 17 ноября, 2025
- 01:40
В рамках отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года в еврозоне проведены очередные матчи.
Как сообщает Report, в группах D, F, I и К было состоялось восемь встреч.
В группе I Италия встретилась с Норвегией, в группе K Англия на выезде сыграла с Албанией.
ЧМ-2026, отборочный этап
Группа D
Азербайджан - Франция - 1:3
Украина - Исландия - 2:0
Группа F
Венгрия - Ирландия - 2:3
Португалия - Армения - 9:1
Группа I
Италия - Норвегия - 1:4
Израиль - Молдова - 4:1
Группа K
Албания - Англия - 0:2
Сербия - Латвия - 2:1
