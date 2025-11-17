ЧМ-2026: В еврозоне прошли очередные матчи отборочного цикла

В рамках отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года в еврозоне проведены очередные матчи.

Как сообщает Report, в группах D, F, I и К было состоялось восемь встреч.

В группе I Италия встретилась с Норвегией, в группе K Англия на выезде сыграла с Албанией.

ЧМ-2026, отборочный этап

Группа D

Азербайджан - Франция - 1:3

Украина - Исландия - 2:0

Группа F

Венгрия - Ирландия - 2:3

Португалия - Армения - 9:1

Группа I

Италия - Норвегия - 1:4

Израиль - Молдова - 4:1

Группа K

Албания - Англия - 0:2

Сербия - Латвия - 2:1