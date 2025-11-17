Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Футбол
    • 17 ноября, 2025
    • 01:40
    ЧМ-2026: В еврозоне прошли очередные матчи отборочного цикла

    В рамках отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года в еврозоне проведены очередные матчи.

    Как сообщает Report, в группах D, F, I и К было состоялось восемь встреч.

    В группе I Италия встретилась с Норвегией, в группе K Англия на выезде сыграла с Албанией.

    ЧМ-2026, отборочный этап

    Группа D

    Азербайджан - Франция - 1:3

    Украина - Исландия - 2:0

    Группа F

    Венгрия - Ирландия - 2:3

    Португалия - Армения - 9:1

    Группа I

    Италия - Норвегия - 1:4

    Израиль - Молдова - 4:1

    Группа K

    Албания - Англия - 0:2

    Сербия - Латвия - 2:1

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 oyun baş tutub

