    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 oyun baş tutub

    Futbol
    • 17 noyabr, 2025
    • 01:40
    DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində növbəti oyunlar keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, dörd qrupda səkkiz qarşılaşma baş tutub.

    I qrupunda İtaliya Norveçlə üz-üzə gəlib. K qrupunda İngiltərə Albaniyanın qonağı olub.

    DÇ-2026, seçmə mərhələ

    D qrupu

    Azərbaycan - Fransa - 1:3

    Ukrayna - İslandiya - 2:0

    F qrupu

    Macarıstan - İrlandiya - 2:3

    Portuqaliya - Ermənistan - 9:1

    I qrupu

    İtaliya - Norveç - 1:4

    İsrail - Moldova - 4:1

    K qrupu

    Albaniya - İngiltərə - 0:2

    Serbiya - Latviya - 2:1

