DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 oyun baş tutub
Futbol
- 17 noyabr, 2025
- 01:40
DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində növbəti oyunlar keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, dörd qrupda səkkiz qarşılaşma baş tutub.
I qrupunda İtaliya Norveçlə üz-üzə gəlib. K qrupunda İngiltərə Albaniyanın qonağı olub.
DÇ-2026, seçmə mərhələ
D qrupu
Azərbaycan - Fransa - 1:3
Ukrayna - İslandiya - 2:0
F qrupu
Macarıstan - İrlandiya - 2:3
Portuqaliya - Ermənistan - 9:1
I qrupu
İtaliya - Norveç - 1:4
İsrail - Moldova - 4:1
K qrupu
Albaniya - İngiltərə - 0:2
Serbiya - Latviya - 2:1
