    Футбол
    • 14 октября, 2025
    • 00:59
    В еврозоне прошли очередные матчи отборочного цикла ЧМ-2026

    В еврозоне состоялись очередные матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года.

    Как сообщает Report, в группах A, B, D и J было проведено восемь матчей.

    В группе D Украина принимала сборную Азербайджана, а Исландия дома сыграла с Францией. Швеция в родных стенах встретилась с Косово, а Бельгия на выезде сошлась с Уэльсом.

    ЧМ-2026

    Отборочный этап

    13 октября

    Группа A

    Северная Ирландия - Германия 0:1

    Словакия - Люксембург 2:0

    Группа B

    Швеция - Косово 0:1

    Словения - Швейцария 0:0

    Группа D

    Исландия - Франция 2:2

    Украина - Азербайджан 2:1

    Группа J

    Уэльс - Бельгия 2:4

    Северная Македония - Казахстан 1:1.

