В еврозоне прошли очередные матчи отборочного цикла ЧМ-2026

В еврозоне состоялись очередные матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает Report, в группах A, B, D и J было проведено восемь матчей.

В группе D Украина принимала сборную Азербайджана, а Исландия дома сыграла с Францией. Швеция в родных стенах встретилась с Косово, а Бельгия на выезде сошлась с Уэльсом.

ЧМ-2026

Отборочный этап

13 октября

Группа A

Северная Ирландия - Германия 0:1

Словакия - Люксембург 2:0

Группа B

Швеция - Косово 0:1

Словения - Швейцария 0:0

Группа D

Исландия - Франция 2:2

Украина - Азербайджан 2:1

Группа J

Уэльс - Бельгия 2:4

Северная Македония - Казахстан 1:1.