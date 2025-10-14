В еврозоне прошли очередные матчи отборочного цикла ЧМ-2026
Футбол
- 14 октября, 2025
- 00:59
В еврозоне состоялись очередные матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года.
Как сообщает Report, в группах A, B, D и J было проведено восемь матчей.
В группе D Украина принимала сборную Азербайджана, а Исландия дома сыграла с Францией. Швеция в родных стенах встретилась с Косово, а Бельгия на выезде сошлась с Уэльсом.
ЧМ-2026
Отборочный этап
13 октября
Группа A
Северная Ирландия - Германия 0:1
Словакия - Люксембург 2:0
Группа B
Швеция - Косово 0:1
Словения - Швейцария 0:0
Группа D
Исландия - Франция 2:2
Украина - Азербайджан 2:1
Группа J
Уэльс - Бельгия 2:4
Северная Македония - Казахстан 1:1.
