    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə növbəti oyunlar keçirilib

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2025
    • 00:48
    DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində növbəti oyunlar keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, A, B, D, J qruplarında ümumilikdə 8 görüş baş tutub.

    Ukrayna ilə qarşılaşan Azərbaycan millisinin yer aldığı D qrupunda İslandiya Fransanı qəbul edib.

    İsveç evdə Kosovo ilə üz-üzə gəlibsə, Belçika səfərdə Uelsin, Almaniya isə Şimali İrlandiyanın qonağı olub.

    DÇ-2026

    Seçmə mərhələ

    13 oktyabr

    A qrupu

    Şimali İrlandiya - Almaniya 0:1

    Slovakiya - Lüksemburq 2:0

    B qrupu

    İsveç - Kosovo 0:1

    Sloveniya - İsveçrə 0:0

    D qrupu

    İslandiya - Fransa 2:2

    Ukrayna - Azərbaycan 2:1

    J qrupu

    Uels - Belçika 2:4

    Şimali Makedoniya - Qazaxıstan 1:1

    DÇ-2026 seçmə mərhələ Avropa zonası Futbol
    В еврозоне прошли очередные матчи отборочного цикла ЧМ-2026

