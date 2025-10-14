DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə növbəti oyunlar keçirilib
Futbol
- 14 oktyabr, 2025
- 00:48
DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində növbəti oyunlar keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, A, B, D, J qruplarında ümumilikdə 8 görüş baş tutub.
Ukrayna ilə qarşılaşan Azərbaycan millisinin yer aldığı D qrupunda İslandiya Fransanı qəbul edib.
İsveç evdə Kosovo ilə üz-üzə gəlibsə, Belçika səfərdə Uelsin, Almaniya isə Şimali İrlandiyanın qonağı olub.
DÇ-2026
Seçmə mərhələ
13 oktyabr
A qrupu
Şimali İrlandiya - Almaniya 0:1
Slovakiya - Lüksemburq 2:0
B qrupu
İsveç - Kosovo 0:1
Sloveniya - İsveçrə 0:0
D qrupu
İslandiya - Fransa 2:2
Ukrayna - Azərbaycan 2:1
J qrupu
Uels - Belçika 2:4
Şimali Makedoniya - Qazaxıstan 1:1
