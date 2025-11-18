ЧМ-2026: В Европе прошли очередные матчи отборочного тура
Футбол
- 18 ноября, 2025
- 02:19
В отборочном туре европейской зоны ЧМ-2026 состоялись очередные встречи.
Как сообщает Report, в группах A, G и L было проведено всего 6 матчей.
Германия принимала Словакию, а Нидерланды встречались с Литвой. Хорватия гостила у Черногории.
ЧМ-2026, отборочный тур
17 ноября
Группа A
Северная Ирландия – Люксембург
Германия – Словакия
Группа G
Мальта – Польша
Нидерланды – Литва
Группа L
Чехия – Гибралтар
Черногория – Хорватия
Последние новости
02:48
СБ ООН принял проект резолюции США в поддержку плана Трампа по ГазеДругие страны
02:19
ЧМ-2026: В Европе прошли очередные матчи отборочного тураФутбол
02:08
Трамп заявил, что удары по Мексике приемлемы для прекращения наркотрафика в СШАДругие страны
01:54
Футбольная федерация Нигерии извинилась за невыход национальной сборной на ЧМ-2026Футбол
01:21
Трамп: США планируют поставить Саудовской Аравии F-35Другие страны
00:49
Трамп не исключил проведения наземной военной операции в ВенесуэлеДругие страны
00:13
Кобахидзе поддержал инициативу о запрете голосовать на выборах в парламент за границейВ регионе
23:50
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2Другие страны
23:32