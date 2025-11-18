Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    ЧМ-2026: В Европе прошли очередные матчи отборочного тура

    Футбол
    • 18 ноября, 2025
    • 02:19
    ЧМ-2026: В Европе прошли очередные матчи отборочного тура

    В отборочном туре европейской зоны ЧМ-2026 состоялись очередные встречи.

    Как сообщает Report, в группах A, G и L было проведено всего 6 матчей.

    Германия принимала Словакию, а Нидерланды встречались с Литвой. Хорватия гостила у Черногории.

    ЧМ-2026, отборочный тур

    17 ноября

    Группа A

    Северная Ирландия – Люксембург

    Германия – Словакия

    Группа G

    Мальта – Польша

    Нидерланды – Литва

    Группа L

    Чехия – Гибралтар

    Черногория – Хорватия

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə növbəti qarşılaşmalar keçirilib

