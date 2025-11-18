DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə növbəti qarşılaşmalar keçirilib
Futbol
- 18 noyabr, 2025
- 02:06
DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində növbəti qarşılaşmalar keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, A, G və L qruplarında ümumilikdə 6 oyun baş tutub.
Almaniya evdə Slovakiya, Niderland isə Litva ilə üz-üzə gəlib. Xorvatiya səfərdə Monteneqronun qonağı olub.
DÇ-2026, seçmə mərhələ
17 noyabr
A qrupu
Şimali İrlandiya - Lüksemburq 1:0
Almaniya - Slovakiya 6:0
G qrupu
Malta - Polşa 2:3
Niderland - Litva 4:0
L qrupu
Çexiya - Cəbəllütariq 6:0
Monteneqro - Xorvatiya 2:3
