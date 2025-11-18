İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Futbol
    • 18 noyabr, 2025
    • 02:06
    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə növbəti qarşılaşmalar keçirilib

    DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində növbəti qarşılaşmalar keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, A, G və L qruplarında ümumilikdə 6 oyun baş tutub.

    Almaniya evdə Slovakiya, Niderland isə Litva ilə üz-üzə gəlib. Xorvatiya səfərdə Monteneqronun qonağı olub.

    DÇ-2026, seçmə mərhələ

    17 noyabr

    A qrupu

    Şimali İrlandiya - Lüksemburq 1:0

    Almaniya - Slovakiya 6:0

    G qrupu

    Malta - Polşa 2:3

    Niderland - Litva 4:0

    L qrupu

    Çexiya - Cəbəllütariq 6:0

    Monteneqro - Xorvatiya 2:3

    DÇ-2026 Avropa zonası qarşılaşmalar

