ЧМ-2026: Турция заработала очко на выезде, Румыния, Бельгия и Уэльс забили по 7 голов

В еврозоне прошли последние матчи отборочного цикла ЧМ-2026 по футболу.

Как сообщает Report, в группах B, C, E, H, J всего было проведено 10 встреч.

Сборная Турции на выезде сыграла вничью с Испанией. Команды Румынии, Бельгии и Уэльса в домашних матчах разгромили соперников, забив по семь мячей каждая.

ЧМ-2026, отборочный этап

18 ноября

Группа B

23:45. Швеция – Словения -1:1

23:45. Косово - Швейцария -1:1

Очки: Швейцария - 14, Косово - 11, Словения - 4, Швеция - 2.

Группа C

23:45. Шотландия – Дания – 4:2

23:45. Беларусь – Греция – 0:0

Очки: Шотландия - 13, Дания - 11, Греция - 7, Беларусь - 2.

Группа E

23:45. Болгария – Грузия – 2:1

23:45. Испания - Турция - 2:2

Очки: Испания - 16, Турция - 13, Грузия - 3, Болгария - 3.

Группа H

23:45. Австрия - Босния и Герцеговина – 1:1

23:45. Румыния - Сан-Марино – 7:1

Очки: Австрия - 19, Босния и Герцеговина - 17, Румыния - 13, Кипр - 8, Сан-Марино - 0.

Группа J

23:45. Бельгия – Лихтенштейн - 7:0

23:45. Уэльс - Северная Македония – 7:1

Очки: Бельгия - 18, Северная Македония - 13, Уэльс - 16, Казахстан - 8, Лихтенштейн - 0.