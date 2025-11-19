İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    DÇ-2026: Türkiyə səfərdə xal qazanıb, Şotlandiya öz meydanında qalib olub

    Futbol
    • 19 noyabr, 2025
    • 01:49
    DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsində sonuncu qarşılaşmalar baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, B, C, E, H, J qruplarında ümumilikdə 10 qarşılaşma keçirilib.

    Türkiyə yığması səfərdə İspaniyanın qonağı olub. Qarşılaşma 2:2 hesablı bərabərliklə başa çatıb. İsveç millisi evdə Sloveniya yığması ilə heç-heçə edib – 1:1. Şotlandiya yığması Danimarka millisini yenib – 4:2.

    DÇ-2026, seçmə mərhələ

    18 noyabr

    B qrupu

    23:45. İsveç – Sloveniya -1:1

    23:45. Kosovo - İsveçrə -1:1

    Xal durumu: İsveçrə - 14, Kosovo - 11, Sloveniya - 4, İsveç - 2.

    C qrupu

    23:45. Şotlandiya – Danimarka – 4:2

    23:45. Belarus – Yunanıstan – 0:0

    Xal durumu: Danimarka - 11, Şotlandiya - 13, Yunanıstan - 7, Belarus - 2.

    E qrupu

    23:45. Bolqarıstan – Gürcüstan – 2:1

    23:45. İspaniya - Türkiyə - 2:2

    Xal durumu: İspaniya - 16, Türkiyə - 13, Gürcüstan - 3, Bolqarıstan - 3.

    H qrupu

    23:45. Avstriya - Bosniya və Herseqovina – 1:1

    23:45. Rumıniya - San Marino – 7:1

    Xal durumu: Avstriya - 19, Bosniya və Herseqovina - 17, Rumıniya - 13, Kipr - 8, San-Marino - 0.

    J qrupu

    23:45. Belçika – Lixtenşteyn - 7:0

    23:45. Uels - Şimali Makedoniya – 7:1

    Xal durumu: Belçika - 18, Şimali Makedoniya - 13, Uels - 16, Qazaxıstan - 8, Lixtenşteyn - 0.

